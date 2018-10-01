Подозреваемый в получении взятки начальник СИЗО в Алматы арестован

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы суд санкционировал арест подозреваемому в получении взятки начальнику СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство следственного управления и своим постановлением избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Руслана Джунусова на 2 месяца. Срок содержания под стражей исчисляется с 28 сентября», - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе алматинского городского суда.

Напомним, 28 сентября сотрудниками управления собственной безопасности ДВД Алматы во взаимодействии с ДКНБ по Алматы, в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий, после получения взятки был задержан начальник учреждения ДУИС по Алматы.

Как сообщается, денежные средства были получены им за организацию незаконного свидания и создание благоприятных условий следственно-арестованному лицу.

В отношении должностного лица начато досудебное расследование по ст.366 (получение взятки) ч.2 УК РК.