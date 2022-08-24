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    01:10, 24 Август 2022 | GMT +6

    Подозреваемый в покушении на убийство задержан на съемной квартире в Нур-Султане

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Находившийся в розыске подозреваемый в покушении на убийство задержан кызылординскими оперативниками в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Кызылординской области.

    22 июля в дежурную часть управления полиции Кызылорды поступило сообщение о госпитализации с ножевыми ранениями 19-летнего жителя областного центра. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24, 99 ч. 2 УК РК «Покушение на убийство».

    Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что в ночном клубе «Ален» произошла драка между молодыми людьми. Потерпевший получил ножевые ранения и доставлен в больницу.

    В ходе досудебного расследования в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКП ДП Кызылординской области совместно с оперативниками УП города Кызылорда задержали подозреваемого, 24-летнего местного жителя, скрывавшегося в Нур-Султане в съемной квартире. В настоящее время он заключен под стражу.

    Теги:
    Кызылординская область Борьба с преступностью МВД РК Кызылорда Астана Правоохранительные органы
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