Подозреваемый в поджоге дома соседей задержан полицией в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области задержали 32-летнего мужчину, разыскиваемого с прошлого года по подозрению в поджоге частного дома своих соседей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в Илийском районе, где 7 июня 2018 года в местную полицию обратилась жительница села Коккайнар с заявлением о поджоге ее частного дома. Женщина пояснила, что подозревает в поджоге дома своего односельчанина, супругу которого вместе с детьми она приютила после их семейного скандала.

«Выяснилось, мужчина из-за семейных скандалов неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью. По факту умышленного поджога было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый скрылся и более года разыскивался полицейскими Илийского района. Буквально вчера подозреваемого удалось задержать и доставить в полицию», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование, предусмотренное ст.202 ч.2 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», возобновлено полицией. Задержанный мужчина, уже признавшийся в поджоге, помещен под стражу в изолятор временного содержания Илийской районной полиции.