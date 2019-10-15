Подозреваемый в подглядывании за 10-летней девочкой задержан в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование павлодарская полиция по этому случаю начала в отношении гражданина Узбекистана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«12 октября неизвестное лицо, находясь в женском туалете одного из торговых домов города Павлодар, используя зеркальце, подглядывал за соседней кабинкой, в которой находилась 10-летняя девочка.

«Полицией установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан 1968 года рождения, работающий поваром в одном из ресторанов», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По этому факту проводится досудебное расследование по статье 124 УК РК.

Напомним, обратить внимание на этого человека, который в торговом доме «Манакбай», спрятавшись в женском туалете, подглядывал за женщинами и девочками с помощью зеркала и сотового телефона, попросили продавцы бутика детских игрушек. По их словам, его сфотографировали работники и ТД «Сити Центра», где он таким же образом подглядывал в женском туалете.