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Подозреваемый в перевозке 17 кг марихуаны задержан в Атырауской области
19 Июля 2022 02:12

Подозреваемый в перевозке 17 кг марихуаны задержан в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На трассе Атырау- Актобе задержан подозреваемый в перевозке 17 килограммов марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, выявлен факт перевозки наркотического средства в особо крупном размере.

На 30-м километре трассы Атырау-Актобе для проверки был остановлен автомобиль Toyota Ipsum. При досмотре было обнаружено наркотическое вещество-марихуана общим весом 17 кг. По факту управлением полиции города Атырау начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.

«Операция проводилась по инициативе прокуратуры Атырауской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности региона и управлением по противодействию наркопреступности ДП области. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.



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Автор:
Корреспондент
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