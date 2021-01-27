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    15:16, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Подозреваемый в перестрелке житель ВКО полгода скрывался в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области задержали хулигана, находившегося в розыске более шести месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в департаменте полиции области, в апреле 2020 года на окраине одного из дачных посёлков области произошла перестрелка. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 ч. 3 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия».

    «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель Урджарского района Восточно-Казахстанской области, который после совершения преступления скрылся. В июне 2020 года за совершенное преступление он был объявлен в международный розыск. Судья санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», - рассказали стражи порядка.

    Отмечается, что благодаря слаженным действиям сотрудников криминальной полиции Алматинской области и УП Енбекшиказахского района, находящийся в розыске подозреваемый задержан у дальних родственников в Карасайском районе, после чего водворен в изолятор временного содержания.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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