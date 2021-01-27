Подозреваемый в перестрелке житель ВКО полгода скрывался в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области задержали хулигана, находившегося в розыске более шести месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в департаменте полиции области, в апреле 2020 года на окраине одного из дачных посёлков области произошла перестрелка. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 ч. 3 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия».

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель Урджарского района Восточно-Казахстанской области, который после совершения преступления скрылся. В июне 2020 года за совершенное преступление он был объявлен в международный розыск. Судья санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», - рассказали стражи порядка.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям сотрудников криминальной полиции Алматинской области и УП Енбекшиказахского района, находящийся в розыске подозреваемый задержан у дальних родственников в Карасайском районе, после чего водворен в изолятор временного содержания.