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    09:51, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Подозреваемый в ограблении ломбарда пытался вломиться в магазин одежды в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина задержан по подозрению в двух преступлениях, совершенных в течение суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    «Около 17.00 часов неизвестный, находясь в ломбарде открыто похитил два сотовых телефона и беспроводные наушники, общей стоимостью 273 тысяч тенге. О краже в полицию сообщил работник ломбарда. С его слов, молодой человек перед покупкой попросил для сравнения дать ему два телефона и беспроводные наушники. Получив телефоны, парень, воспользовавшись отвлеченностью продавца, открыто похитил телефоны с наушниками и скрылся в неизвестном направлении», - рассказали в департаменте.

    Утром следующего дня подозреваемый, проходя мимо магазина одежды, разбил стекло входной двери с целью проникновения и совершения кражи. Он был задержан на месте преступления патрульными полицейскими.

    Доставленный в территориальное управление полиции мужчина дал признательные показания. Похищенные в ломбарде телефоны он сбыл прохожим на улице. Беспроводные наушники изъяты.

    Проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.


    Теги:
    Криминал Астана Правоохранительные органы
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