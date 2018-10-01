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Подозреваемый в насилии в отношении девочки-подростка задержан в Кызылорде

4 Октября 2018 12:23 171
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Подозреваемый в насилии в отношении девочки-подростка задержан в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В поселке Тасбогет Кызылординской области был задержан кызылординец, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Ведется досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. Остальные подробности пока не подлежат огласке», - сказал заместитель руководителя областного ДВД Нурлан Анарбаев.

Напомним, за этом году в Кызылординской области было несколько подобных случаев. 18 июля житель поселка Шалкия Жанакорганского района изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Аналогичный случай повторился спустя неделю в одной из дач в Кызылорде. Тогда был задержан преступник, который изнасиловал ученицу 3 класса и убил ее мать, которая пыталась спасти свою дочь.


Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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