Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Подозреваемый в массовом убийстве в Лос-Анджелесе застрелился

23 Января 2023, 09:15
Подозреваемый в массовом убийстве в Лос-Анджелесе застрелился

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в массовом убийстве в Лос-Анджелесе застрелился в белом пикапе, который полицейские заблокировали в соседнем городе Алхамбра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Десять человек погибли в результате стрельбы на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк. Подозреваемый в этом преступлении скрылся с места и вскоре сам застрелился.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сказал журналистам, что, когда пикап был окружен, полицейские услышали изнутри выстрел. Через полтора часа они решились заглянуть внутрь и нашли там мертвое тело с огнестрельным ранением.

Полиция установила, что застрелившийся подозреваемый в массовом убийстве - 72-летний Ху Цан Тран, местный житель азиатского происхождения. Глава Китайской торговой палаты Лос-Анджелеса Честер Чон сказал в эфире местного телевидения, что, по его сведениям, толчком к массовому убийству стала ссора этого человека с женой.

Помимо десяти убитых, еще десять человек ранены. Семь из них к вечеру воскресенья были госпитализированы. Состояние пострадавших - от стабильного до критического.


Фото: EPA

Новости по теме
10 человек погибли в результате стрельбы близ Лос-Анджелеса
Великобритания и США постепенно отказываются от шрифта Times New Roman
Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве
Теги:
Читайте также
10 человек погибли в результате стрельбы близ Лос-Анджелеса
Стали известны детали коронации Чарльза III
Высший представительный орган народной власти создали в Туркменистане
Крис Хипкинз возглавит правительство Новой Зеландии
Более 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве
Великобритания и США постепенно отказываются от шрифта Times New Roman
«Ювентус» лишили очков в таблице чемпионата Италии за финансовые нарушения
70 % населения мира будет жить в мегаполисах к 2050 году – прогноз
Новости партнеров
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 «Алга Петербург»: Любой человек хоть раз в жизни должен побывать в Казахстане
3 Цена реализации газа для населения определена в Акмолинской области
4 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
5 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу

Лента новостей