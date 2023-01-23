Подозреваемый в массовом убийстве в Лос-Анджелесе застрелился

23 Января 2023, 09:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в массовом убийстве в Лос-Анджелесе застрелился в белом пикапе, который полицейские заблокировали в соседнем городе Алхамбра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Десять человек погибли в результате стрельбы на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк. Подозреваемый в этом преступлении скрылся с места и вскоре сам застрелился.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сказал журналистам, что, когда пикап был окружен, полицейские услышали изнутри выстрел. Через полтора часа они решились заглянуть внутрь и нашли там мертвое тело с огнестрельным ранением.

Полиция установила, что застрелившийся подозреваемый в массовом убийстве - 72-летний Ху Цан Тран, местный житель азиатского происхождения. Глава Китайской торговой палаты Лос-Анджелеса Честер Чон сказал в эфире местного телевидения, что, по его сведениям, толчком к массовому убийству стала ссора этого человека с женой.

Помимо десяти убитых, еще десять человек ранены. Семь из них к вечеру воскресенья были госпитализированы. Состояние пострадавших - от стабильного до критического.

Фото: EPA