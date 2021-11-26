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Подозреваемый в изнасиловании сбежал из СИЗО Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемый в изнасиловании сбежал из СИЗО Актобе. ЧП произошло 24 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Из следственного изолятора совершил побег подследственный, содержащийся по ст. 120 УК РК «Изнасилование».
По некоторым данным, мужчина разобрал стену здания, вышел на крышу, и спрыгнул оттуда вниз. В течение часа его задержали недалеко от СИЗО.
«По данному факту департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по ст. 426 УК РК «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначили служебную проверку с выездом сотрудников Комитета УИС, по ее результатам в отношении должностных лиц примут соответствующие меры», - сообщили в пресс- службе департамента уголовно-исправительной системы по Актюбинской области.
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