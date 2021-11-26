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Подозреваемый в изнасиловании сбежал из СИЗО Актобе

26 Ноября 2021 23:00
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Подозреваемый в изнасиловании сбежал из СИЗО Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемый в изнасиловании сбежал из СИЗО Актобе. ЧП произошло 24 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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Из следственного изолятора совершил побег подследственный, содержащийся по ст. 120 УК РК «Изнасилование».

По некоторым данным, мужчина разобрал стену здания, вышел на крышу, и спрыгнул оттуда вниз. В течение часа его задержали недалеко от СИЗО.

«По данному факту департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по ст. 426 УК РК «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначили служебную проверку с выездом сотрудников Комитета УИС, по ее результатам в отношении должностных лиц примут соответствующие меры», - сообщили в пресс- службе департамента уголовно-исправительной системы по Актюбинской области.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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