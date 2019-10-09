Подозреваемый в изнасиловании сбежал из психдиспансера в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Арестант, находящийся под следствием, сбежал в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.
«9 октября около 12.22 часов по улице Жансугурова с территории психо-неврологического диспансера совершил побег следственно-арестованный (статья 120 УК РК, «Изнасилование»). На задержание следственно-арестованного ориентирован личный состав Департамента полиции. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», - сообщили в пресс-службе.
В полиции также обратились к гражданам с просьбой оказать содействие в поимке арестованного.
«При наличии какой-либо информации просим сообщить в Дежурную часть ДП г. Нур-Султан по тел.: 71-60-10, либо 8(7172) 71-60-07, 71-60-29, 71-60-22, 71-63-29, сот.тел: 87018808070, 87789508176», - добавили в Департаменте.
Приметы разыскиваемого: рост 175-180 см., волосы черные, стрижка короткая, глаза черные. Был одет: черная куртка с капюшоном, толстовка темно-синего цвета с надписью «Italiy» большими буквами, спортивная шапка темного цвета, спортивное трико темно-синего цвета, туфли черные.
- Почти килограмм синтетических наркотиков изъяли за неделю в Казахстане
- Почти 35 кг стерляди поймали браконьеры в Павлодарской области
- Пропавшего воспитанника Арысского детдома нашли в соседнем районе
- Жительница ВКО задолжала более 500 тысяч тенге по алиментам
- Врио председателя КУИС МВД стал Тенизжан Джанибеков
- Наркотик группы «скорость» продавала жительница Экибастуза
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана