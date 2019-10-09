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Подозреваемый в изнасиловании сбежал из психдиспансера в Нур-Султане

9 Октября 2019 17:11
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Подозреваемый в изнасиловании сбежал из психдиспансера в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Арестант, находящийся под следствием, сбежал в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

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«9 октября около 12.22 часов по улице Жансугурова с территории психо-неврологического диспансера совершил побег следственно-арестованный (статья 120 УК РК, «Изнасилование»). На задержание следственно-арестованного ориентирован личный состав Департамента полиции. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», - сообщили в пресс-службе.

В полиции также обратились к гражданам с просьбой оказать содействие в поимке арестованного.

«При наличии какой-либо информации просим сообщить в Дежурную часть ДП г. Нур-Султан по тел.: 71-60-10, либо 8(7172) 71-60-07, 71-60-29, 71-60-22, 71-63-29, сот.тел: 87018808070, 87789508176», - добавили в Департаменте.

Приметы разыскиваемого: рост 175-180 см., волосы черные, стрижка короткая, глаза черные. Был одет: черная куртка с капюшоном, толстовка темно-синего цвета с надписью «Italiy» большими буквами, спортивная шапка темного цвета, спортивное трико темно-синего цвета, туфли черные.

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Ключевые слова: МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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