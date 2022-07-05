5 Июля 2022 16:53

Подозреваемый в хранении наркотиков оказал сопротивление полицейским в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемый в хранении наркотиков житель столицы задержан за оказание физического сопротивления полицейским при проведении следственных действий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел в Кокшетау. Для пресечения и ликвидации каналов поставки наркотических средств в столицу сотрудниками подразделения при противодействию наркопреступности в одной из гостиниц областного центра был установлен житель города Нур-Султана, подозреваемый в хранении и перевозке наркотиков.

«При проведении обысковых мероприятий 42-летний астанчанин применил физическое насилие в отношении одного из оперативников, а затем при доставлении на медицинское освидетельствование ударил второго полицейского. По факту оказания сопротивления и применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении им служебных обязанностей проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий у мужчины обнаружены и изъяты 4 свертка с веществом растительного происхождения. Изъятые вещества направлены на соответствующую экспертизу. Полицейские также начали досудебное расследование по ч.2 ст. 296 УК РК (незаконное хранение наркотических средств).

«Фигурант арестован и водворен в изолятор временного содержания. Неповиновение представителям власти, а также попытки оказать физическое сопротивление сотрудникам полиции при исполнении ими служебных влекут уголовную ответственность», - дополнили в полиции.