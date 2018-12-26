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Подозреваемый в допинге Еламан Ергалиев не будет лишен звания «Қазақстан барысы 2017»

26 Декабря 2018 10:15 123
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Подозреваемый в допинге Еламан Ергалиев не будет лишен звания «Қазақстан барысы 2017»

      АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель попечительского Совета Фонда развития «Қазақстан барысы» Арман Шураев прокомментировал результаты лабораторных анализов на допинг-контроль Национального антидопингового центра, на основании которых был временно отстранен от соревнований чемпион Казахстана по дзюдо 2018 года и победитель престижнейшего казахстанского турнира по қазақша күрес «Қазақстан барысы» 2017 года Еламан Ергалиев из Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

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Также сообщалось о временном отстранении от соревнований серебряного призера чемпионата Казахстана по дзюдо Саламата Журкабаева (Кызылординская область), в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.

«Допинг - это зло, с которым наша Федерация қазақ күресі борется очень жёстко. Победители всех наших турниров «Казахстан Барысы» получают свои премиальные лишь после того, как их допинг - пробы пройдут проверку в WADA . Так было и 2017 году и во все остальные. Более того, сбор допинг-проб у нас ведётся и за месяц до проведения турниров на УТС, которые мы по традиции проводим в Алматы. И в нашей практике уже были случаи недопуска к соревнованиям по причине обнаружения положительных допинг-проб. Еламан в 2017 году заслуженно победил на нашем главном турнире, никакого допинга обнаружено не было и он получил свои премиальные», - отметил Арман Шураев на своей странице в Facebook.

Напомним, Еламан Ергалиев забрал главный приз турнира «Қазақстан барысы» в виде золотого пояса и чек на 25 млн тенге.

При этом, Арман Шураев пояснил, что «обнаружение допинга в ноябре 2018 года никак не может служить причиной для ревизии и отмены прошлых заслуг и достижений», добавив, что решение о недопуске и дисквалификации в отношении будущих соревнований будет принято на очередном заседании исполкома Федерации қазақ күресі в январе. Результаты будут оглашены в прессе.

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Ключевые слова: Спорт,
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