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    13:23, 01 Март 2021 | GMT +6

    Подозреваемый по делу об убийстве алматинца не является сотрудником акимата

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемый в деле об убийстве алматинца, которое взял на контроль аким города, работает водителем в ТОО «Хозяйственное управление города Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отреагировал на обращение алматинки Ажар Абдрешевой, которая обратилась к акиму по поводу убийства ее супруга Кенже Байниязова

    Мужчина был убит во дворе своего дома 22 февраля. Как рассказала его супруга в своем обращении, убит он был личным водителем главного бухгалтера акимата города Алматы. С ее слов, водителя уже уволили.

    «По факту обращения А. Абдрешевой об убийстве супруга сообщаем, что подозреваемый в преступлении гражданин У. работает водителем ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» и по настоящее время числится в штате. В связи с проводимыми следственными действиями на работе отсутствует», - прокомментировал директор ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» К. Баяманов.

    Как объяснили в акимате города, подозреваемый не является их сотрудником, также он не является госслужащим, а работает в товариществе, обслуживающем акимат.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Акимат Общество Алматы
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