Подозреваемый находится под стражей - полиция Алматы о резонансном убийстве
Данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Алатауского района по статье 99 УК РК - убийство.
«Подозреваемый по горячим следам был сразу установлен. Он находится под конвоем в одном из медицинских учреждений города. С санкции суда в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, объективности и всесторонности. Ход следствия находится на моем личном контроле», - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.
Напомним, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отреагировал на обращение алматинки Ажар Абдрешевой, которая обратилась к акиму по поводу убийства ее супруга Кенже Байниязова.
Мужчина был убит во дворе своего дома 22 февраля. Как рассказала его супруга в своем обращении, убит он был якобы личным водителем главного бухгалтера акимата города Алматы. С ее слов водителя, уже уволили.
В то же время в акимате Алматы сообщили , что подозреваемый в преступлении гражданин У. работает водителем ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» и по настоящее время числится в штате.
Как объяснили в акимате города подозреваемый не является их сотрудником, также он не является госслужащим, а работает в товариществе, обслуживающем акимат.