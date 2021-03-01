Подозреваемый находится под стражей - полиция Алматы о резонансном убийстве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали резонансное убийство мужчины. Ход дела взят на контроль акимом города и начальником департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Алатауского района по статье 99 УК РК - убийство.

«Подозреваемый по горячим следам был сразу установлен. Он находится под конвоем в одном из медицинских учреждений города. С санкции суда в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, объективности и всесторонности. Ход следствия находится на моем личном контроле», - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Напомним, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отреагировал на обращение алматинки Ажар Абдрешевой, которая обратилась к акиму по поводу убийства ее супруга Кенже Байниязова.

Мужчина был убит во дворе своего дома 22 февраля. Как рассказала его супруга в своем обращении, убит он был якобы личным водителем главного бухгалтера акимата города Алматы. С ее слов водителя, уже уволили.

В то же время в акимате Алматы сообщили , что подозреваемый в преступлении гражданин У. работает водителем ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» и по настоящее время числится в штате.

Как объяснили в акимате города подозреваемый не является их сотрудником, также он не является госслужащим, а работает в товариществе, обслуживающем акимат.