РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 01 Март 2021 | GMT +6

    Подозреваемый находится под стражей - полиция Алматы о резонансном убийстве

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали резонансное убийство мужчины. Ход дела взят на контроль акимом города и начальником департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Алатауского района по статье 99 УК РК - убийство.

    «Подозреваемый по горячим следам был сразу установлен. Он находится под конвоем в одном из медицинских учреждений города. С санкции суда в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, объективности и всесторонности. Ход следствия находится на моем личном контроле», - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

    Напомним, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отреагировал на обращение алматинки Ажар Абдрешевой, которая обратилась к акиму по поводу убийства ее супруга Кенже Байниязова.

    Мужчина был убит во дворе своего дома 22 февраля. Как рассказала его супруга в своем обращении, убит он был якобы личным водителем главного бухгалтера акимата города Алматы. С ее слов водителя, уже уволили.

    В то же время в акимате Алматы сообщили , что подозреваемый в преступлении гражданин У. работает водителем ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» и по настоящее время числится в штате.

    Как объяснили в акимате города подозреваемый не является их сотрудником, также он не является госслужащим, а работает в товариществе, обслуживающем акимат.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!