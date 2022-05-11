11 Мая 2022 12:03

Подозреваемых в убийстве трех человек задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в связи с гибелью трех человек из огнестрельного оружия в Кызылорде задержаны шестеро подозреваемых, четверо находятся в розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе осмотра места происшествия и места проживания подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты пять единиц оружия, несколько боеприпасов, наркотики и семь автомобилей. Назначены соответствующие экспертизы.

«Установлены личности всех участников и обеспечена безопасность пострадавшей стороны. По фактам указанных уголовных правонарушений зарегистрировано восемь уголовных дел, из них два дела об убийстве, два дела о хулиганстве, три дела о незаконном обороте оружия и одно дело о незаконном обороте наркотиков. Обстоятельства уголовного дела исследуются всесторонне, полно и объективно», – сказал заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области Байжан Байгелди.



