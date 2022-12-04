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Подозреваемых в убийстве двух косуль задержали акмолинские полицейские

4 Декабря 2022, 02:32
Подозреваемых в убийстве двух косуль задержали акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Туши двух сибирских косуль обнаружили в багажнике автомашины под управлением 65-летнего жителя одного из сел Акмолинской области. В салоне также находились еще трое пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, задержание произошло 1 декабря, когда в отдел полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение от работника охотхозяйства. Как следовало из сообщения, между селами Баратай и Кызылсая была установлена незаконная охота на косуль.

Следственно-оперативная группа отправилась на место происшествия. Работниками охотхозяйства и полицейскими была задержана автомашина марки «УАЗ». За рулем находился 65-летний житель одного из сел Акмолинской области, а в салоне автомобиля – трое пассажиров.

«При осмотре автомобиля полицейскими были обнаружены одноствольное ружье марки АТА ARMS, три одноствольных ружья марки МР-153. В багажнике машины находились туши двух сибирских косуль со следами огнестрельных ранений», - поделились в ведомстве.

Полицейские начали досудебное расследование по части третьей статьи 337 УК РК «Незаконная охота». Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Для пресечения браконьерства 1 декабря в Акмолинской области стартовала широкомасштабная республиканская акция «Сайгак». В ходе акции сотрудники полиции оказывают содействие инспекторам областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства в проведении рейдов.


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