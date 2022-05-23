23 Мая 2022 18:40

Подозреваемых в убийстве девочки-инвалида арестовали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в убийстве девочки-инвалида поместили под стражу в Алматинской области,. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Саркане санкционировали арест двух подозреваемым в причастности гибели 4-летней девочки-инвалида. Один из подозреваемых является матерью ребенка, другой приходится родным дядей.

Как сообщалось, 17 мая на свалке бытовых отходов в Саркане обнаружили скелетированное тело малолетней девочки.

Полицейские вскоре установили 19-летнюю мать ребенка, которая в своих показаниях пояснила, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Его тело на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, скрытно похоронив ее в городском карьере.

В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест. Уголовное дело расследуется по ст.99 ч.3 УК РК, предусматривающее наказание за убийство малолетнего лица. Подозреваемые содержатся под стражей.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит от двадцати лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



