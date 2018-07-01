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Подозреваемых в убийстве Дениса Тена проверяют на причастность к другим преступлениям

24 Июля 2018 13:53 160
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Подозреваемых в убийстве Дениса Тена проверяют на причастность к другим преступлениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел рассказали, почему не были наказаны за предыдущие преступления подозреваемые в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Насколько их нахождение на свободе после неоднократного совершения ими преступлений является законным? С точки зрения закона, действующего в РК, и установленной у нас процедуры медиации и примирения с потерпевшими привлечение их по тем статьям за неоднократные кражи средней тяжести, позволяло и суду и на предварительном следствии процедуру примирения. Причем, при поступлении заявления от потерпевшей стороны о примирении с обвиняемым, органы досудебного расследования не вправе (воспрепятствовать этому - прим. ред)», - сказал на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Рашид Жакыпов.


Подозреваемых в убийстве Дениса Тена проверяют на причастность к другим преступлениям  

Вместе с тем он заверил, что в данный момент ведется проверка обоих подозреваемых на предмет причастности к другим преступлениям.

«В настоящее время нами проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений. Мы также ознакомлены с теми заявлениями, которые изложены в социальных сетях о том, что их опознали некоторые потерпевшие по другим уголовным делам. Заявления этих потерпевших будут проверены в ходе расследования следственным путем. Мы их проверяем не только по заявлениям потерпевших, а вообще на причастность к другим преступлениям», - заявил Р. Жакыпов.

Напомним,  Денис Тен 19 июля скончался в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание. 

За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже, из социальных сетей. Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.

Подозреваемый Кудайбергенов показал место, где было спрятано орудие убийства - нож. В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену.

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Происшествия, Денис Тен, Алматы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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