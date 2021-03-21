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    14:25, 21 Март 2021 | GMT +6

    Подозреваемых в серийных кражах задержали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемых в серийных кражах задержали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками Жылыойского районного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей города Кульсары, 1995 и 1994 годов рождения, подозреваемых в совершении квартирных краж. При проверке установлена причастность задержанных к 15 квартирным кражам, совершенным в Жылыойском районе. У задержанных изъяты золотые украшения и электротехника» , - рассказали в пресс-службе департамента полиции области.

    По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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