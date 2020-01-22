Подозреваемых в разбойном нападении на чабанскую зимовку задержали в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемых в разбойном нападению на чабанскую зимовку задержали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 января поздно вечером на чабанской зимовке в дом около села Есбол Индерского района ворвались двое неизвестных в медицинских масках. Угрожая ножом, преступники избили опешившего хозяина, забрав деньги и все ценные вещи, в том числе мобильный телефон, аккумулятор. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного департамента полиции и Индерского отдела двое подозреваемых в нападении установлены и задержаны. Задержано еще два человека, которые подозреваются в причастности к совершенному преступлению. Задержанные - жители Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Они помещены в следственный изолятор», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Проводится досудебное расследование по статье «Разбой» Уголовного кодекса РК.