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    16:22, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Подозреваемых в пытках полицейских задержали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области задержаны полицейские, подозреваемые в пытках человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Задержание двух 26-летних оперуполномоченных Жылыойского районного отдела провели сотрудники Антикоррупционной службы по Атырауской области. Они подозреваются в том, что силой добивались признательных показаний у жителя города Кульсары, подозреваемого в краже.

    После полученных во время допроса побоев, мужчина обратился с заявлением в антикоррупционную службу.
    В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт задержание двоих полицейских. Проинформировав, что в настоящее время проводится досудебное расследование сразу по двум статьям УК РК – п. 1 ч. 2 ст. 146 (Пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п.п. 1, 3 ч. 4 ст. 362 (Превышение власти или должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения в целях извлечения выгоды).
    Задержанные помещены в изолятор временного содержания.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Общество Правоохранительные органы
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