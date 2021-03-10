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    16:35, 10 Март 2021 | GMT +6

    Подозреваемых в незаконном отстреле косули задержали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО задержали подозреваемых в незаконном отстреле косули. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    9 марта в отдел полиции Тайыншинского района поступили сообщения жителей одного из сел о том, что в окрестностях были слышны выстрелы.

    В ходе проверки стражи порядка выявили факт незаконной охоты. Близ села были обнаружены место отстрела сибирской косули и двое жителей района. Один из них, 36-летний владелец оружия, подозревается в отстреле животного. С места происшествия изъяты туша косули, снегоход, две стреляные гильзы, зарегистрированное двуствольное ружье. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Проводятся следственные действия.


    «Это первый случай незаконной охоты в районе в нынешнем году. Для предотвращения подобных фактов регулярно проводятся рейдовые мероприятия. В них участвуют сотрудники районного отдела полиции, сотрудники группы природоохранной полиции Управления МПС ДП СКО, представители заинтересованных ведомств. Защита природных ресурсов от браконьерской добычи -одна из важных задач районных подразделений полиции», - сообщил начальник ОП Тайыншинского района подполковник полиции Нурлыжан Актанов.
    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Экология
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