Подозреваемых в краже золота и денег уроженцев ВКО задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Подзаработать» в Павлодаре их пригласил житель города, ранее уже судимый, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативниками южного отдела полиции города Павлодара задержана группа мужчин, подозреваемая в совершении кражи золотых изделий и денежных средств. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч тенге», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.

Трое мужчин приехали в Павлодар, куда их пригласил житель города, ранее уже судимый. Он им предложил им «подзаработать».

«Участники тщательно спланировали квартирную кражу. Дождавшись, когда владельцы квартиры уедут на работу, подозреваемые путём подбора ключей проникли в квартиру и похитили из сейфа золотые изделия, денежные средства, - добавил Ельдар Абдикенов. - Скрыться от полиции «гастролёрам» не удалось, все четверо подозреваемых задержаны. Трое из подозреваемых - уроженцы Восточно-Казахстанской области«.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области отметили, что по факту кражи проводится досудебное уголовное расследование по статье. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Павлодара. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных краж.