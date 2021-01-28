РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:46, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Подозреваемых в краже золота и денег уроженцев ВКО задержали в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Подзаработать» в Павлодаре их пригласил житель города, ранее уже судимый, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оперативниками южного отдела полиции города Павлодара задержана группа мужчин, подозреваемая в совершении кражи золотых изделий и денежных средств. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч тенге», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.

    Трое мужчин приехали в Павлодар, куда их пригласил житель города, ранее уже судимый. Он им предложил им «подзаработать».
    «Участники тщательно спланировали квартирную кражу. Дождавшись, когда владельцы квартиры уедут на работу, подозреваемые путём подбора ключей проникли в квартиру и похитили из сейфа золотые изделия, денежные средства, - добавил Ельдар Абдикенов. - Скрыться от полиции «гастролёрам» не удалось, все четверо подозреваемых задержаны. Трое из подозреваемых - уроженцы Восточно-Казахстанской области«.

    В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области отметили, что по факту кражи проводится досудебное уголовное расследование по статье. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Павлодара. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных краж.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!