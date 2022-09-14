Подозреваемых в краже денег при покупке планшетов для школьников оправдали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд оправдал директора ТОО и исполняющего обязанности заместителя руководителя областного управления образования. Их обвиняли в хищении 194,2 млн тенге при покупке планшетов для школьников в период пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау, рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО и исполняющего обязанности заместителя руководителя областного управления образования. Их обвиняли в присвоении вверенного им чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии обвинения, во время перехода на дистанционное обучение в школах Атырау в 2020 году подсудимые похитили деньги, выделенные школьникам на планшеты и ноутбуки. Обвинение директору ТОО предъявили за заключение ложного договора с управлением образования области. Общая сумма ущерба составила 194,2 млн тенге. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 7 лет лишения свободы.

«Подсудимые и защитники не согласились с предъявленным обвинением и просили вынести оправдательный приговор. Основанием для предъявления обвинения послужило заключение руководителя криминалистического отдела департамента экономических расследований по Атырауской области после проверки планшетов. В ходе следственного эксперимента, проведенного при досудебном расследовании, установлено, что выводы экспертизы сделаны ошибочно и не нашли своих доказательств. Других доказательств, подтверждающих виновность подсудимых со стороны обвинения не представлено. В судебном заседании факт присвоения и растраты вверенного чужого имущества с использованием служебного положения подсудимыми в особо крупном размере не нашел своего подтверждения. Суд их оправдал», - сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал право подсудимых на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органа, который проводил уголовное производство. Суд вынес частное постановление в адрес прокуратуры Атырауской области, в котором акцентировало внимание на допущенные в ходе расследования нарушения.