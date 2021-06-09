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    22:11, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Подозреваемых в избиении блогера задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемые в нападении и ограблении блогера задержаны в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении полиции Алмалинского района, личности нападавших были установлены.

    «В течение дня был проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий, благодаря чему оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Злоумышленники жители Илийского района, Алматинской области, оба безработные, 2002 года рождения. В настоящее время устанавливается место сбыта вещественного доказательства - сотового телефона потерпевшего», - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

    Напомним, в Алматы избили и ограбили блогера Валерия Кудрявцева.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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