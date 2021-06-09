Подозреваемых в избиении блогера задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемые в нападении и ограблении блогера задержаны в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении полиции Алмалинского района, личности нападавших были установлены.

«В течение дня был проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий, благодаря чему оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Злоумышленники жители Илийского района, Алматинской области, оба безработные, 2002 года рождения. В настоящее время устанавливается место сбыта вещественного доказательства - сотового телефона потерпевшего», - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Напомним, в Алматы избили и ограбили блогера Валерия Кудрявцева.