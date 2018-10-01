Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Астане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинскими полицейскими задержаны подозреваемые в серии квартирных краж. В настоящее время устанавливается их причастность к 8 преступлениям на территории Целиноградского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

В сентябре в дежурную часть Целиноградского районного отдела внутренних дел поступило заявление от жительницы села Косшы о том, что неизвестные лица проникли в дом, отжав пластиковое окно, и похитили личные вещи хозяев. По словам женщины, сумма ущерба составила 1 530 000 тенге.

«Как было установлено позже, в этот же период в селе Косшы и в соседнем поселке Талапкер были зарегистрированы еще несколько аналогичных преступлений. Злоумышленники так же пробирались в квартиры через окна и похищали личные вещи потерпевших: сотовые телефоны, ювелирные украшения и меховые изделия», - рассказали в ведомстве.

Вскоре в Астане полицейскими были задержаны двое подозреваемых, молодые люди в возрасте 26 и 25 лет.

«Устанавливается причастность задержанных к 8 квартирным кражам. В настоящее время по всем фактам начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража), задержанные дали признательные показания», - добавили в пресс-службе ДВД региона.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям Акмолинской области о необходимости принятия своевременных мер предосторожности, установке надежных дверей, замков и сигнализационных систем.