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Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Астане

10 Октября 2018 18:38 97
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Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Астане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинскими полицейскими задержаны подозреваемые в серии квартирных краж. В настоящее время устанавливается их причастность к 8 преступлениям на территории Целиноградского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

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В сентябре в дежурную часть Целиноградского районного отдела внутренних дел поступило заявление от жительницы села Косшы о том, что неизвестные лица проникли в дом, отжав пластиковое окно, и похитили личные вещи хозяев. По словам женщины, сумма ущерба составила 1 530 000 тенге.

«Как было установлено позже, в этот же период в селе Косшы и в соседнем поселке Талапкер были зарегистрированы еще несколько аналогичных преступлений. Злоумышленники так же пробирались в квартиры через окна и похищали личные вещи потерпевших: сотовые телефоны, ювелирные украшения и меховые изделия», - рассказали в ведомстве. 

Вскоре в Астане полицейскими были задержаны двое подозреваемых, молодые люди в возрасте 26 и 25 лет.

«Устанавливается причастность задержанных к 8 квартирным кражам. В настоящее время по всем фактам начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража), задержанные дали признательные показания», - добавили в пресс-службе ДВД региона.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям Акмолинской области о необходимости принятия своевременных мер предосторожности, установке надежных дверей, замков и сигнализационных систем.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Акмолинская область, Борьба с преступностью, общество,
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Автор:

Оксана Матасова

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