Подозреваемые в разбое и похищении 7 миллионов тенге задержаны в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержаны подозреваемые в разбое с похищением 7 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие зарегистрировано 14 февраля текущего года. В тот день в дежурную часть Мартокского районного отдела полиции сообщили, что в селе Жайсан группа неустановленных лиц похитила сумку с деньгами и уехала в сторону Актобе на автомашине Daewoo Nexia. Четыре человека вошли в арендный дом в селе Жайсан. Используя оружие, они избили охранников товарищества и унесли сумку с 7 миллионами тенге.

«Сотрудники криминальной полиции сразу задержали двоих подозреваемых. Еще двое до сих пор скрывались. В отношении них был объявлен межгосударственный розыск. Несколько дней назад сотрудники полиции провели розыск в городе Актобе и задержали их. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания в Актобе», – сообщила пресс-служба Актюбинского областного департамента полиции.

По данному происшествию ведется досудебное расследование по статье 192 («Разбой») Уголовного кодекса РК.