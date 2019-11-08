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Подозреваемые в нападении на таксиста задержаны после погони в Алматинской области

8 Ноября 2019 16:42
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Подозреваемые в нападении на таксиста задержаны после погони в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали двух подозреваемых в вооруженном нападении и покушении на убийство таксиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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К полицейским Талдыкоргана поступило сообщение об обнаружении на окраине города тяжело раненного мужчины. Выехавшая по вызову оперативно-следственная группа подтвердила информацию об обнаружении потерпевшего, который с ножевым ранением был в срочном порядке госпитализирован в больницу.

Полицейские установили, что потерпевший занимается частным извозом и подвергся вооруженному разбойному нападению со стороны двух неизвестных, скрывшихся на его автомашине «Ауди-100».

«По Талдыкоргану и в целом по региону сразу же объявили план «Перехват». Было установлено, что разыскиваемая «Ауди-100» выехала за границу областного центра. Согласно имеющейся ориентировке автомашину обнаружили уже при въезде в Уштобе, где она была задержана сотрудниками Каратальской районной полиции. Задержание подозреваемых произведено двумя патрульными экипажами в ходе организованной погони. Обоих задержанных доставили в Талдыкорган и поместили под стражу в изолятор временного содержания», - сообщил начальник Талдыкорганской городской полиции Аскар Нурсапа.

Досудебное расследование по факту возбуждено по ст. 99 с применением ст. 24 УК РК, предусматривающее «Покушение на убийство».

«Установлено, что оба подозреваемых, 2001 года рождения, уроженцы Сарканского района. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности, но в виду несовершеннолетнего возраста избежал связанного с лишением свободы наказания», - отметили в пресс-службе областной полиции.

По показаниям подозреваемых, на преступление оба шли уже подготовленными и планировали разобрать и продать по запчастям похищенную автомашину. Заранее взяв из дома ножи и выбрав в качестве жертвы таксовавшего в Талдыкоргане водителя «Ауди-100», выехали на окраину города, где, напав на таксиста, нанесли ему ножевое ранение в шею.

«Необходимо отметить грамотные действия полицейских, благодаря которым подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления были оперативно задержаны. Ножи, один из которых обнаружен на месте происшествия, а другой изъят при задержании подозреваемых, приобщены к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств. Расследование находится на контроле областного Департамента полиции» - дополнили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Хасан Еспанов

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