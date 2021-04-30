Подозреваемые в краже кабеля на девять млн тенге  задержаны в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Нур-Султана задержаны двое жителей города в возрасте 32-х и 29-ти лет, подозреваемые в совершении хищения медного кабеля электрической цепи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Установлено, что в ночное время, в районе новостроек злоумышленники вскрывали колодцы, выламывали тротуарную плитку и совершали подкоп к тоннелю, где находился кабель. Так, срезав 100 метров медного кабеля, сдали его в пункт приема металла за 475 тысяч тенге.

«Злоумышленники заранее присматривали место, где находятся электрические кабели и как проложен провод. Точно планировали свои действия и какие инструменты необходимы для кражи. Сумма причиненного ущерба составила около 9 млн тенге», - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП г. Нур-Султана Дмитрий Демидов.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Свою вину признали и обвиняются в совершении двух фактов краж кабеля. Задержанные ранее уже судимы за аналогичные преступления.

С начала года на территории города зарегистрировано 38 хищений кабеля, 20 краж раскрыто, по 7 фактам стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Столичные полицейские регулярно проверяют места сбыта и незаконного оборота цветных и черных металлов, их лома и отходов.

Департамент полиции предупреждает граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 196 УК РК.