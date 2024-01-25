Подозреваемую в краже украшений на 600 тысяч тенге задержали в Акмолинской области

Акмолинские полицейские задержали подозреваемую в краже ювелирных изделий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В январе в отдел полиции Бурабайского района с заявлениями о фактах кражи обратились сразу двое предпринимателей. Оба заявителя рассказали, что после визита одной из покупательниц они обнаружили пропажу золотых изделий. Сумма ущерба составила 596 тысяч тенге.

По показаниям потерпевших, женщина, отвлекая продавцов многочисленными вопросами, просила демонстрировать ей различные варианты для выбора, а после ухода клиентки работники магазинов обнаруживали пропажу ювелирных украшений.

Для установления личности подозреваемой полицейские проверили финансовые организации, выдающие займы и обнаружили похищенные золотые изделия в ломбардах областного центра и Щучинска. Таким образом женщина реализовала украденное. Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 УК РК «Кража». Ведется следствие.