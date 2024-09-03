Подозреваемую в торговле детьми задержали в Алматинской области

В Алматинской области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной торговле несовершеннолетними, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— 25 августа поступила оперативная информация о том, что в социальной сети «surak.baribar» действует преступная группа, возможно занимающаяся незаконной деятельностью под предлогом законного усыновления и удочерения несовершеннолетних и новорожденных детей. 28 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области, — сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

По факту торговли несовершеннолетними полицейскими возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.