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    11:10, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Подозреваемую в торговле детьми задержали в Алматинской области

    Подозреваемую в торговле детьми задержали в Алматинской области
    Фото: кадр из видео

    В Алматинской области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной торговле несовершеннолетними, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    — 25 августа поступила оперативная информация о том, что в социальной сети «surak.baribar» действует преступная группа, возможно занимающаяся незаконной деятельностью под предлогом законного усыновления и удочерения несовершеннолетних и новорожденных детей. 28 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области, — сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    По факту торговли несовершеннолетними полицейскими возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

    Теги:
    Дети Торговля Алматинская область Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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