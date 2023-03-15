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Подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков девушку задержали в Атырау

15 Марта 2023, 14:46
Подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков девушку задержали в Атырау Фото: polisia.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков девушку задержали в Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Подозреваемая, 2006 г.р., занималась закладкой синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории города Атырау. По заключению экспертизы выяснилось, что 26 грамма являются синтетическими наркотиками. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, начато досудебное расследование.

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