Подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков девушку задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков девушку задержали в Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Подозреваемая, 2006 г.р., занималась закладкой синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории города Атырау. По заключению экспертизы выяснилось, что 26 грамма являются синтетическими наркотиками. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, начато досудебное расследование.





