Подозреваемую в продаже двух младенцев женщину выявили атырауские полицейские

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции Атырауской области установлено, что 32-летняя жительница ЗКО продала детей, 2021 и 2022 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 135 УК РК «Торговля несовершеннолетними».

Подозреваемая установлена, в настоящее время проводятся следственные действия.

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