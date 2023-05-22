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Подозреваемую в мошенничестве задержали в Жамбылской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Мая 2023, 14:40
Подозреваемую в мошенничестве задержали в Жамбылской области Фото: polisia.kz

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемая в мошенничестве задержана жамбылскими полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Меркенского района обратилась 30-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошеннических уловок. Со слов пострадавшей, малознакомая женщина заверила ее, что поможет получить кредит на сумму 886 тысяч тенге с годовой ставкой 2,5%. Потерпевшую привлекла низкая процентная ставка. Воспользовавшись ее доверчивостью, подозреваемая убедила женщину оформить кредит через телефон и перечислить деньги в сумме 886 тысяч тенге на ее счет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 22-летняя жительница Алматинской области. В ходе установления личности выяснилось, что она имела причастность еще к одному аналогичному преступлению. Так, 20 января подозреваемая тем же самым способом, войдя в доверие 58-летнего жителя Меркенского района, выманила у него 1 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая полностью признала свою вину, в настоящее время она водворена в изолятор временного содержания.


Жамбылская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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