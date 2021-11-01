Подозреваемому в убийстве целой семьи продлили арест в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Следствие по делу о тройном убийстве в Карагандинской области все еще ведут правоохранители. Суд продлил санкцию об аресте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13 августа около 15:40 в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области в частном доме с ножевыми ранениями были обнаружены трупы 58-летнего владельца дома, 59-летней его супруги и их 21-летней дочери.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину. Он признался, что в ходе ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения.

Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Из-за того, что следствие все еще продолжается, суд продлил арест подозреваемого.

«Мера пресечения в отношении подозреваемого «содержание под стражей» продлена на 3 месяца», - сообщили в областном суде.