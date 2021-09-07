КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В июле житель города Кокшетау обратился с заявлением в полицию. Мужчина сообщил, что малознакомый мужчина, путем угроз и физической расправы на протяжении трех лет вымогает у него денежные средства. Опасаясь за свое здоровье и устав от постоянных угроз, потерпевший обратился в полицию. Полицейские сразу же приступили к поискам вымогателя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции ДП Акмолинской области установлен 35-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 104 УК РК. Злоумышленник настаивал на том, чтобы потерпевший оформил на себя кредит в банке, а когда это не удалось сделать, конфисковал у мужчины бытовую технику. В настоящий время по данному факту начато досудебное производство по статье «Вымогательство».