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    15:36, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В июле житель города Кокшетау обратился с заявлением в полицию. Мужчина сообщил, что малознакомый мужчина, путем угроз и физической расправы на протяжении трех лет вымогает у него денежные средства. Опасаясь за свое здоровье и устав от постоянных угроз, потерпевший обратился в полицию. Полицейские сразу же приступили к поискам вымогателя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции ДП Акмолинской области установлен 35-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 104 УК РК. Злоумышленник настаивал на том, чтобы потерпевший оформил на себя кредит в банке, а когда это не удалось сделать, конфисковал у мужчины бытовую технику. В настоящий время по данному факту начато досудебное производство по статье «Вымогательство».


    Теги:
    МВД РК Криминал Правоохранительные органы Акмолинская область
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