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Подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 50 млн тенге блогера Токбергена Абиева задержал Антикор

9 Января 2023, 16:47
Подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 50 млн тенге блогера Токбергена Абиева задержал Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность блогера Токбергена Абиева, подозреваемого в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений и за удаление несоответствующих действительности видеопубликаций на своем Ютуб-канале. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

14 декабря был Абиев задержан после получения 50 миллионов тенге, и с санкции суда взят под стражу сроком на 2 месяца.

Помимо этого установлено, что Абиев, с целью введения в заблуждение работников госорганов и граждан, зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО «Департамент по борьбе с коррупцией».

Представляясь руководителем указанной организации, тем самым создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка.

Преследуя исключительно корыстные мотивы, Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти. Однако деятельность Абиева никоим образом не связана с работой правоохранительных органов. Проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям. Обо всех подобных фактах незаконной деятельности Абиева просят обращаться в Антикоррупционную службу по номеру: 1424. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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