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Подозреваемого в вымогательстве 2 млн тенге задержали в Акмолинской области

Гульмира Байзакова
5 Апреля 2023, 11:24
Подозреваемого в вымогательстве 2 млн тенге задержали в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские в Бурабайском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В отдел полиции Бурабайского района обратился уроженец города Астаны с заявлением о вымогательстве. По его показаниям, житель столицы под угрозой распространения компрометирующих его честь и достоинство сведений вымогает 2 млн тенге.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области и отдела криминальной полиции Бурабайского районного отдела полиции при передаче денежных средств потерпевшим установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется.

Выясняются иные обстоятельства дела.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 УК РК «Вымогательство».


Акмолинская область   МВД РК  
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