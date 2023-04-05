Подозреваемого в вымогательстве 2 млн тенге задержали в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские в Бурабайском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В отдел полиции Бурабайского района обратился уроженец города Астаны с заявлением о вымогательстве. По его показаниям, житель столицы под угрозой распространения компрометирующих его честь и достоинство сведений вымогает 2 млн тенге.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области и отдела криминальной полиции Бурабайского районного отдела полиции при передаче денежных средств потерпевшим установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется.

Выясняются иные обстоятельства дела.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 УК РК «Вымогательство».