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    11:30, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подозреваемого в убийстве задержали в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - В Восточно-Казахстанской области полицейские «по горячим следам» задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве 59-летнего собутыльника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

    В начале октября текущего года в дежурную часть ОП Бородулихинского района поступило сообщение от неизвестной женщины. Она сообщила, что в одном из домов села Новая Шульба обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

    Как рассказал заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Талгат Шаяхметов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 19-летний житель Бородулихинского района, который признал свою вину.

    «Стражами правопорядка установлено, что злоумышленник в ходе распития алкогольной продукции, на почве словесного конфликта, нанес потерпевшему множественные удары лопатой и ножницами по различным частям тела, в результате которых последнему были причинены травмы несовместимые с жизнью», - сообщает пресс-служба ведомства.

    По факту убийства (статья 99 часть 1 УК РК) начато досудебное расследование. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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