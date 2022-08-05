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Подозреваемого в убийстве полицейского в Актау арестовали на два месяца
5 Августа 2022 19:54

Подозреваемого в убийстве полицейского в Актау арестовали на два месяца

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Специализированный следственный суд города Актау 5 августа рассмотрел ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца в отношении подозреваемого в убийстве полицейского., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

« Постановлением следственного суда данное ходатайство удовлетворено, в отношении подозреваемого Ж. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца « , - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Убийство полицейского произошло в ночь на 3 августа. В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что убитым оказался их сотрудник. 26-летний молодой человек получил ножевое ранение в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 27-летний подозреваемый.

После происшествия в сети появились фотографии погибшего и подозреваемого, а также документ, в котором сказано, что погибший являлся участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции МПС УП Актау. В органах работал с 2016 года, находился в отпуске с 22 июля.


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