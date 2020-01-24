Подозреваемого в убийстве пенсионера задержали в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В больницу Капшагая госпитализировали с тяжелыми травмами 73-летнего мужчину, которого сразу же перевели в реанимационное отделение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на усилия медиков, пенсионер скончался на следующий день, не приходя в сознание.

Согласно предварительному заключению экспертов, тяжелые травмы он мог получить в результате жестокого избиения. Полицейские возбудили по факту уголовное расследование, предусмотренное ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

«Полицейскими Капшагая задержан 34-летний мужчина, обоснованно подозреваемый в совершении тяжкого преступления. По имеющейся информации, он является уроженцем Восточного Казахстана, перебрался пару лет назад в Капшагай, ведет бродячий образ жизни. Выяснилось, что он проживал в квартире потерпевшего, которого, находясь в алкогольном опьянении, забил до смерти во время бытовой ссоры», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследованием по факту занимаются следователи Капшагайской городской полиции. Подозреваемый помещен под стражу.