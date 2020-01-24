+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: -10 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подозреваемого в убийстве пенсионера задержали в Капшагае

24 Января 2020 08:18
Поделиться:
Подозреваемого в убийстве пенсионера задержали в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В больницу Капшагая госпитализировали с тяжелыми травмами 73-летнего мужчину, которого сразу же перевели в реанимационное отделение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Акмолинской области
Семью бизнесмена убили в ЗКО Жених убил невесту в Актобе: подозреваемый рассказал свою версию случившегося По подозрению в убийстве задержали подростка в Алматы

Несмотря на усилия медиков, пенсионер скончался на следующий день, не приходя в сознание.

Согласно предварительному заключению экспертов, тяжелые травмы он мог получить в результате жестокого избиения. Полицейские возбудили по факту уголовное расследование, предусмотренное ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

«Полицейскими Капшагая задержан 34-летний мужчина, обоснованно подозреваемый в совершении тяжкого преступления. По имеющейся информации, он является уроженцем Восточного Казахстана, перебрался пару лет назад в Капшагай, ведет бродячий образ жизни. Выяснилось, что он проживал в квартире потерпевшего, которого, находясь в алкогольном опьянении, забил до смерти во время бытовой ссоры», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследованием по факту занимаются следователи Капшагайской городской полиции. Подозреваемый помещен под стражу.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив