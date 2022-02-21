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Подозреваемого в убийстве четырех человек задержали в Алматинской области

21 Февраля 2022 12:49
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Подозреваемого в убийстве четырех человек задержали в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек из охотничьего ружья в селе Масанчи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Алматинской области задержан, находившийся в международном розыске преступник, который 7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района, в группе лиц, выстрелами из охотничьего ружья убил четырех человек. Охотничье ружье изъято», - сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Даурен Козыбаков в ходе онлайн-брифинга.

Еще один подозреваемый, находившийся в международном розыске как соучастник убийства несовершеннолетнего в 2017 году в Шымкенте с применением огнестрельного оружия на улице, задержан в Таразе.

Также Д. Козыбаков рассказал о задержании шести жителей Алматы и Алматинской области. По данным МВД, они участвовали в массовых беспорядках и раздавали металлические арматуры, послужившие орудием преступлений против сотрудников и военнослужащих.

Напомним, в Алматинской области из следственных изоляторов и изоляторов временного содержания освобождено 33 лица, среди них 8 несовершеннолетних отданы под присмотр родителей.

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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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Автор:

Анеля Касымова

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