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    09:45, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в Талдыкоргане

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    Фото: кадр с видео.
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане задержали подозреваемого в торговле наркотиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Задержание произвели у одного из торгово-развлекательных центров.

    «У задержанного мужчины при личном обыске и по местожительству изъято два свертка с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Кроме того, изъят пистолет неизвестной марки», - сообщил начальник УПЭ ДП области Жетысу Болат Болысбеков.

    Задержанный водворен в ИВС. По факту начато расследование, предусмотренное ст. 297 УК РК. По изъятому веществу и оружию назначены соответствующие экспертизы.


    Теги:
    Жетысуская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Видео Правоохранительные органы
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