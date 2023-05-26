Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Подозреваемого в создании финпирамиды Q-net задержали в Талдыкоргане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Мая 2023, 10:28
Подозреваемого в создании финпирамиды Q-net задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net на территории города Талдыкоргана проводится департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Установлено, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финансовой пирамиды вовлечены 231 потерпевший, которые вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 млн тенге.

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


Финансовая пирамида   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе