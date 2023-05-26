Подозреваемого в создании финпирамиды Q-net задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net на территории города Талдыкоргана проводится департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Установлено, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финансовой пирамиды вовлечены 231 потерпевший, которые вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 млн тенге.

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.