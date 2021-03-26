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    01:14, 26 Март 2021 | GMT +6

    Подозреваемого в серии краж задержали в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемого в серии преступлений воришку задержали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт «102» департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение от жителя Тараза о том, что из его дома похищены золотые изделия на сумму 400 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 118 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (кража)», - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    По подозрению в совершении кражи золотых изделий сотрудники отделения криминальной полиции второго отдела управления полиции города Тараза задержали подозреваемого.

    «44-летний местный житель признался в содеянном, и был водворен в изолятор временного содержания. Золотые изделия изъяты. Мужчина подозревается еще в пяти кражах – велосипеда, строительных и электрических инструментов. Выясняется причастность задержанного к подобным преступлениям», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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