Подозреваемого в серии краж задержали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемого в серии преступлений воришку задержали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт «102» департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение от жителя Тараза о том, что из его дома похищены золотые изделия на сумму 400 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 118 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (кража)», - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По подозрению в совершении кражи золотых изделий сотрудники отделения криминальной полиции второго отдела управления полиции города Тараза задержали подозреваемого.

«44-летний местный житель признался в содеянном, и был водворен в изолятор временного содержания. Золотые изделия изъяты. Мужчина подозревается еще в пяти кражах – велосипеда, строительных и электрических инструментов. Выясняется причастность задержанного к подобным преступлениям», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.