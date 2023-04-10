Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Подозреваемого в серии афер сельчанина задержали в Карагандинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Апреля 2023, 10:51
Подозреваемого в серии афер сельчанина задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сельчанин, показывая в мобильнике фальшивые квитанции, вводил в заблуждение продавцов в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Нуринского района поступило заявление 34-летнего жителя одного из поселков. Он сообщил, что является предпринимателем и имеет в собственности торговую точку. Перед самым закрытием в магазине объявился покупатель, который приобрел продукты питания на 11 тысяч тенге. При этом клиент расплатился через мобильное приложение одного из банков. В качестве доказательства он показал заявителю высветившуюся на телефоне квитанцию. Но, как выяснилось, она оказалась фальшивой – деньги на счет предпринимателя не поступили. Это выяснилось через несколько дней.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали афериста – 36-летнего сельчанина. Он дал признательные показания. Во время досудебного расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество» полицейские установили причастность подозреваемого к пяти аналогичным преступлениям. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.


Карагандинская область   Мошенничество   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай