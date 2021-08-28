Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение канала поставки и сбыта наркотиков, 26 августа текущего года по улице Иманова был задержан 42-летний житель города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Установлено, что ранее он был судим. В ходе личного обыска и по месту жительства обнаружен и изъят расфасованный «гашиш» весом около 151 грамм, который он собирался сбыть на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДП г.Нур-Султана. Проводится расследование.

С 23 по 29 августа на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», с целью предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений на улицах и в общественных местах.

С начала ОПМ зарегистрировано 131 преступление, из них раскрыто 98. Также раскрыто 70 ранее совершенных преступлений, задержано 18 преступников, находящихся в розыске.

Проведено около 3 тысяч обходов жилых массивов, проверено 3452 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.



