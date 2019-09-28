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Подозреваемого в развратных действиях в отношении 9-летней девочки задержали в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в развратных действиях в отношении 9-летней девочки 24-летнего мужчину задержали в Таразе, передает МИА «Казинформ».
Происшествие произошло 24 сентября около 19:00. В подъезде многоэтажного дома в одном из микрорайонов города неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие, совершил развратные действия в отношении 9-летней девочки. А затем убежал.
«По данному факту управлением полиции города Тараза начато досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК. Для раскрытия преступления были подключены все силы и средства полиции, сформирована оперативно-розыскная группа из числа опытных сотрудников. В результате принятых оперативных мер удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель областного центра, женатый и имеющий двух детей. Мужчина полностью признал свою вину», – рассказал подробности дела начальник департамента полиции области Арман Оразалиев.
По его словам, санкция статьи 124 УК РК предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.
Как выяснилось, подозреваемый не состоит на учете в нарко- и психоневрологическом диспансерах, а также по категории «педофил».
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