Подозреваемого в развращении малолетних оштрафовали за попытку дать взятку следователю – ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Западно-Казахстанской области, обвиненный в развращении малолетних, пытался дать взятку следователю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уральский городской суд вынес приговор в отношении Болата Кажипова, признав его виновным по статье 24 часть 3 Уголовного кодекса РК и статье 367 часть 1 Уголовного кодекса РК.

Работавший электриком в средней школе села Серебряково, входящего в черту города Уральска, 52-летний Болат Кажипов 5 июля текущего года был заподозрен по статье 124 часть 1 («Развращение малолетних»), было начато досудебное расследование Шаганским отделом полиции. После этого, подсудимый узнал номер телефона следователя и, с целью добиться принятия положительного решения, перевел с помощью приложения «Каспий» 50 тысяч тенге. Но, следователь отказался от взятки и сообщил об этом в Управление собственной безопасности Департамента полиции ЗКО.

Согласно приговору на Б. Кажипова наложен штраф на сумму 562,5 тысяч тенге, в 11,25-кратном размере от суммы взятки. Штраф должен быть уплачен в течение месяца. Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба Департамента полиции ЗКО сообщила, что уголовное дело в отношении Б. Кажипова, возбужденное в соответствии со статьей 124 часть 1 УК РК, направлено суд. Подозреваемый находится под арестом.